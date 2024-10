Allerta costante per il maltempo, come difendere il territorio. “Città inadeguate all’emergenza continua” (Di sabato 26 ottobre 2024) Firenze, 26 ottobre 2024 – Anche ieri è stata una giornata di Allerta per il meteo: codice arancione fino alla mezzanotte sull’area costiera. Il ponte alla foce del fiume Cecina, a Marina di Cecina, è stato chiuso al traffico per alcune ore al mattino per consentire la rimozione dei detriti portati dalla piena nella notte. L’ondata di piena è transitata senza imprevisti. Il fiume Cecina nella notte aveva raggiunto i 6,5 metri alla Steccaia, ma la situazione meteo in Alta Val di Cecina poi è migliorata e la portata è diminuita. Il Coc comunque monitora la situazione complessiva. Lanazione.it - Allerta costante per il maltempo, come difendere il territorio. “Città inadeguate all’emergenza continua” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Firenze, 26 ottobre 2024 – Anche ieri è stata una giornata diper il meteo: codice arancione fino alla mezzanotte sull’area costiera. Il ponte alla foce del fiume Cecina, a Marina di Cecina, è stato chiuso al traffico per alcune ore al mattino per consentire la rimozione dei detriti portati dalla piena nella notte. L’ondata di piena è transitata senza imprevisti. Il fiume Cecina nella notte aveva raggiunto i 6,5 metri alla Steccaia, ma la situazione meteo in Alta Val di Cecina poi è migliorata e la portata è diminuita. Il Coc comunque monitora la situazione complessiva.

