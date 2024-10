Thesocialpost.it - Affitta un nano vestito da leopardo: Michelle Comi ne combina un’altra (e il web si scatena)

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Se passeggiando per Milano, lungo le vie dello shopping, qualche giorno fa, avete visto unin tuta leopardata carico di buste non era un’allucinazione! La realtà supera la fantasia, se c’è di mezzo. L’influencer, la cui notorietà era già esplosa per dichiarazioni discutibili (e provocatorie), ne hatadelle sue. Se l’obiettivo – chiaro ed evidente – era far parlare di sé, c’è riuscita anche stavolta. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mimi (@ii) Shopping conal seguito: strategia o provocazione? La 29enne con oltre 400mila followers su Instagram hato unda. La funzione del piccolo uomo, di nome Matteo, originario di Foggia, era quella di accompagnarein una lunga e ostentata seduta di shopping, portandole le buste e facendole da cavaliere.