Lanazione.it - 26 ottobre 1863, nasce il calcio moderno. Ma tutto iniziò a Firenze

(Di sabato 26 ottobre 2024), 262024 - Era il 26delquando alcuni club sportivi decisero, in Inghilterra, di consociarsi in una nuova associazione: The Football Association. Di fatto quest'evento segna la nascita di un nuovo sport: il. La Federazione inglese venne affiliata alla Fifa in un primo momento dal 1905 al 1920, poi dal 1924 al 1928, per entrare definitivamente a farne parte dal 1946, mentre venne affiliata alla Uefa dal 1954. la più antica associazione calcistica del mondo. E, di conseguenza, quello che conosciamo oggi come. Per secoli a Londra non esistevano regole accettate universalmente per giocare a. In pratica in ogni scuola pubblica si dovevano rispetare regole diverse, e quando si giocava assieme era il caos.