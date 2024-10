Ilrestodelcarlino.it - Vis, sbloccati. Con il Carpi ci vuole la vittoria. Stellone: "Occorre più cinismo sotto porta"

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo stabile in casa Vis, a differenza del quadro meteorologico. Per volgere decisamente al bello, dopo quattro pareggi di fila, manca una. Per conquistarla, bisogna superare il, avversario tutt’altro che arrendevole. Roberto, alle prese con la settimana corta, la vede così: ‘Rientrati da Chiavari lunedì notte, tra riposo e lavoro differenziato, non abbiamo avuto molto tempo per prepararla. Ma siamo pronti. Affrontiamo una squadra che vive dell’entusiasmo della promozione e ha mantenuto molti giocatori. Gioca bene, tiene il pallino. Le statistiche dicono che è la terza per possesso. Dovremo andare a prenderli alti per non farli giocare’. Cosa manca alla Vis in questo momento? ‘Più. Il resto ci riesce bene. Ad oggi tutto quello che abbiamo fatto ce lo siamo ampiamente meritato, anzi ci mancano diversi punti’.