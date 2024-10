Iltempo.it - Via ai braccialetti antiaggressione in Lombardia. Parte la sperimentazione

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) È necessaria una strategia per contrastare gli episodi di violenza contro il personale sanitario. “Per combattere le aggressioni ai danni dei professionisti sanitari la Regionesperimenta l'utilizzo di un braccialettocollegato ad una centrale operativa delle Forze dell'Ordine. In caso di pericolo l'operatore premerà un pulsante presente sul dispositivo che lancerà l'allarme. Sarà il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vigevano ad utilizzare per primo lo strumento”, ha dichiarato Gianluca Giuliano, segretario nazionale della UGL Salute. “Il tema delle aggressioni sui professionisti della salute non può più lasciare spazio a dibattiti o sterili parole di solidarietà perché l'escalation non si ferma.