Danielebartocciblog.it - VAR sotto la lente d’ingrandimento: tecnologia adatta in Serie A?

Leggi tutta la notizia su Danielebartocciblog.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) VAR cosa fai? LaVAR (Video Assistant Referee, chiamatela come volete) sta facendo davvero vedere i suoi frutti all’interno del pianeta calcistico italiano? Oppure, applicata in questo modo, potrebbe condizionare in negativo – in fin dei conti – il rendimento dei club italiani, soprattutto nelle competizioni europee? E’ questo uno dei quesiti affrontati nell’ultima puntata de ‘Il Processo di Biscardi’, noto programma oggi condotto da Maurizio Biscardi (figlio dell’indimenticato Aldo) e da Dana Ferrara. Il tuttola regia della bravissima giornalista Antonella Biscardi.i riflettori il fattore tecnologico (e relative innovazioni) applicato al sistema calcio. Lain Italia (VAR) sta facendo molto discutere negli ultimi giorni. I recenti episodi discutibili (e non ‘chiare interpretazioni’) non hanno fatto altro che alimentare e accendere il dibattito.