«Urlava e l'ho colpita. Mi ero scritto un piano: rapirla e poi ucciderla». Turetta parla in aula nel processo per il femminicidio di Giulia Cecchettin (Di venerdì 25 ottobre 2024) Nell'aula della Corte d'Assise di Venezia Filippo Turetta, interrogato come imputato nel processo per il femminicidio di Giulia Cecchettin, ammette la premeditazione, così come gli viene contestato dalla procura. «Ho detto bugie», ha detto al pm Andrea Petroni. Turetta ha ammesso che alcuni giorni prima del delitto, commesso l'11 novembre 2023, aveva stilato la famosa «lista delle cose da fare» compreso prelevare contante con il bancomat, da gettare per far perdere le proprie tracce, così come aveva studiato su Internet come evitare che la propria auto fosse individuata durante la fuga. Dopo due ore di interrogatorio è emerso che tutta la vicenda è supportata – come da indagine – da una serie di atti preparatori.

