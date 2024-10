Lettera43.it - Stellantis, la Lancia Gamma come la Ypsilon: sarà prodotta a Melfi dal 2026

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Lo stabilimento di Melfi tornerà a produrre una vettura di punta del marchio. Dopo aver realizzato dal 1995 al 2003 le vetture della seconda generazione della, dal 2026 il sito in Basilicatadestinato alla realizzazione della nuova. Lo ha annunciato l’amministratore delegato del brand, Luca Napolitano, che ha ufficializzato la scelta presa da. Così facendo il gruppo italo-francese punta a un doppio obiettivo: rire tanto uno degli stabilimenti sul suolo italiano, in un momento complicatoquello che sta vivendo oggi la società, e l’altro far crescere il marchio. Lacostruita sulla piattaforma multi-energy Stla Medium. Il logo(Getty Images).Napolitano: «Innovazione e stile» L’ad Napolitano ha spiegato: «La nuovarappresenta una pietra miliare nel nostro percorso verso il futuro.