Movieplayer.it - Star Wars, il marito di Daisy Ridley conosce la trama del nuovo film

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) La protagonista della trilogia sequel ha confessato che Tom Bateman è al corrente della storia del prossimo. Ildi, Tom Bateman,ladel prossimodi. A rivelarlo è stata la stessa attrice, convolata a nozze con il collega nel gennaio 2023, è pronta a riprendere il ruolo di Rey Skywalker. Bateman è al corrente di ciò che accadrà nelma non svelerà alcuno spoiler perché ha giurato alla moglie che non aprirà mai bocca sull'argomento davanti ai giornalisti e in pubblico, come ha assicurato. Segreti coniugali "Luila storia, ha giurato di mantenere il segreto. È anche interessante perché ci sono molte più sfumature di