Spider-Man 4: Sony svela quando arriverà il nuovo film con Tom Holland

Sony ha aggiunto al calendario delle sue uscite il film Spider-Man 4, che segna il ritorno di Tom Holland nel ruolo di Peter Parker, svelando anche il nome del regista. Spider-Man 4 ha finalmente una data di uscita nelle sale americane: Sony ha infatti aggiornato il calendario delle sue uscite, svelando inoltre il nome del regista che si occuperà dell'atteso film che riporterà Tom Holland sul set per interpretare ancora una volta Peter Parker. La data scelta per il ritorno del supereroe è quella del 24 luglio 2026 e dietro la macchina da presa sarà impegnato Destin Daniel Cretton.

