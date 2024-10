Sfida al PalaDelMauro: la Scandone è pronta a fermare i Lions Bisceglie (Di venerdì 25 ottobre 2024) Si avvicina un’importante Sfida casalinga per la Scandone di coach Nino Sanfilippo nel campionato di Serie B Interregionale. Dopo la splendida e inaspettata vittoria contro il Termoli, la squadra si prepara ad affrontare i Lions Bisceglie al PalaDelMauro, in una gara che richiederà maturità e Avellinotoday.it - Sfida al PalaDelMauro: la Scandone è pronta a fermare i Lions Bisceglie Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Si avvicina un’importantecasalinga per ladi coach Nino Sanfilippo nel campionato di Serie B Interregionale. Dopo la splendida e inaspettata vittoria contro il Termoli, la squadra si prepara ad affrontare ial, in una gara che richiederà maturità e

