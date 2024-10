SERIE D. Sangio, Bonura adesso torna a sorridere: "In campo si è vista un’altra squadra» (Di venerdì 25 ottobre 2024) Si torna a sorridere in casa della Sangiovannese dopo la meritata, ma sofferta, affermazione ai danni dell’Ostiamare nel turno infrasettimanale che ha permesso di voltare decisamente pagina dopo la sconfitta in casa del San Donato che aveva creato non pochi malumori per come era arrivata. Serviva una prova di gruppo, di ben altra caratura di quella andata in scena in terra fiorentina e sotto questo preciso aspetto Marco Bonura ha avuto le risposte che cercava: "Nei minuti iniziali - afferma il tecnico azzurro - abbiamo un po’ sofferto la loro iniziativa e alcuni cross piovuti nella nostra area ma il goal di Bocci ha rotto l’equilibrio e permesso di mettere la partita su binari a noi favorevoli. Sport.quotidiano.net - SERIE D. Sangio, Bonura adesso torna a sorridere: "In campo si è vista un’altra squadra» Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) Siin casa dellavannese dopo la meritata, ma sofferta, affermazione ai danni dell’Ostiamare nel turno infrasettimanale che ha permesso di voltare decisamente pagina dopo la sconfitta in casa del San Donato che aveva creato non pochi malumori per come era arrivata. Serviva una prova di gruppo, di ben altra caratura di quella andata in scena in terra fiorentina e sotto questo preciso aspetto Marcoha avuto le risposte che cercava: "Nei minuti iniziali - afferma il tecnico azzurro - abbiamo un po’ sofferto la loro iniziativa e alcuni cross piovuti nella nostra area ma il goal di Bocci ha rotto l’equilibrio e permesso di mettere la partita su binari a noi favorevoli.

