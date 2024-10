Serie C 2024/2025, stop casalingo per la Ternana: 1-1 col Rimini (Di venerdì 25 ottobre 2024) Finisce 1-1 tra Ternana e Rimini al ‘Liberati’ in occasione dell’undicesima giornata del girone B di Serie C 2024/2025. La squadra di Abate sale così a 22 punti, uno in meno del Pescara capolista, che ha due partite da recuperare. Terzo segno ‘X’ consecutivo per il Rimini che si porta a 14 punti. La prima occasione è degli ospiti: al 21? Garetto trova lo spazio per il tiro in area e cerca il diagonale, ma la palla esce di un soffio. Sul capovolgimento di fronte la Ternana risponde con Cicerelli che lascia partire una conclusione al volo col destro dopo un rimbalzo, ma Colombi in tuffo è attento e devia in corner. Al 44? la Ternana gonfia la rete, ma è tutto fermo: Casasola effettua un tiro cross, Colombi smanaccia in tuffo e Cianci deposita in rete. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Finisce 1-1 traal ‘Liberati’ in occasione dell’undicesima giornata del girone B di. La squadra di Abate sale così a 22 punti, uno in meno del Pescara capolista, che ha due partite da recuperare. Terzo segno ‘X’ consecutivo per ilche si porta a 14 punti. La prima occasione è degli ospiti: al 21? Garetto trova lo spazio per il tiro in area e cerca il diagonale, ma la palla esce di un soffio. Sul capovolgimento di fronte larisponde con Cicerelli che lascia partire una conclusione al volo col destro dopo un rimbalzo, ma Colombi in tuffo è attento e devia in corner. Al 44? lagonfia la rete, ma è tutto fermo: Casasola effettua un tiro cross, Colombi smanaccia in tuffo e Cianci deposita in rete.

