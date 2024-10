Sagre a Roma e nel Lazio nel weekend del 26 e 27 ottobre: dove trovare le feste e le fiere più belle (Di venerdì 25 ottobre 2024) Sagre e fiere a Roma e nel Lazio in questo ultimo weekend del mese: ecco alcuni spunti per trascorrere sabato 26 e domenica 27 ottobre 2024. Dalla castagna alla salsiccia, fino al tipico "fallone": ecco cosa si celebra questo finesettimana. Fanpage.it - Sagre a Roma e nel Lazio nel weekend del 26 e 27 ottobre: dove trovare le feste e le fiere più belle Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)e nelin questo ultimodel mese: ecco alcuni spunti per trascorrere sabato 26 e domenica 272024. Dalla castagna alla salsiccia, fino al tipico "fallone": ecco cosa si celebra questo finesettimana.

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-10-2024 ore 17 : 45 - VIABILITÀ DEL 25 OTTOBRE 2024 ORE 17.20 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A1 ROMA NAPOLI, PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 563 CIRCA, AL MOMENTO CI SONO 3 ... (Romadailynews.it)

“Puff in tour” : comici scuderia Lando Fiorini dal cuore di Roma ai teatri di Lazio e Abruzzo - Il Puff va in tour e a partire da domani approdano nei teatri del Lazio i migliori talenti della comicità romana e della scuderia “Associazione Lando Fiorini per la romanità”. Parte, così da domani, la ricca rassegna teatrale messa a punto da ... (Sbircialanotizia.it)