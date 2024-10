Questa canzone del 1955 è una delle migliori mai registrate (Di venerdì 25 ottobre 2024) Scritta da Alex North e Hy Zaret nel 1955, Questa canzone è una delle più iconiche di sempre. Infatti la sua influenza si estende per decenni. Originariamente interpretata da Todd Duncan, è stata poi coverizzata da oltre 670 artisti in diverse lingue. Ma la versione dei The Righteous Brothers del 1965 le ha conferito una fama duratura. La loro interpretazione è spesso considerata la versione definitiva, con le sue voci svettanti e la sua profondità emotiva che hanno conquistato gli ascoltatori di tutto il mondo. L’intensità emotiva della canzone, sottolineata dalle sue potenti note alte, continua a risuonare con gli ascoltatori. In un video della canzone, che ha raggiunto 76 milioni di visualizzazioni, un fan ha addirittura commentato: “Giuro che sento i brividi su e giù per la schiena quando suona quelle note alte. It.newsner.com - Questa canzone del 1955 è una delle migliori mai registrate Leggi tutta la notizia su It.newsner.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) Scritta da Alex North e Hy Zaret nelè unapiù iconiche di sempre. Infatti la sua influenza si estende per decenni. Originariamente interpretata da Todd Duncan, è stata poi coverizzata da oltre 670 artisti in diverse lingue. Ma la versione dei The Righteous Brothers del 1965 le ha conferito una fama duratura. La loro interpretazione è spesso considerata la versione definitiva, con le sue voci svettanti e la sua profondità emotiva che hanno conquistato gli ascoltatori di tutto il mondo. L’intensità emotiva della, sottolineata dalle sue potenti note alte, continua a risuonare con gli ascoltatori. In un video della, che ha raggiunto 76 milioni di visualizzazioni, un fan ha addirittura commentato: “Giuro che sento i brividi su e giù per la schiena quando suona quelle note alte.

