Previsioni meteo del week end: ancora piogge e temporali intensi al nord ma temperature miti (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo nuvoloso e temporali intensi sul nord nel weekend tra sabato 26 e domenica 27 ottobre con fenomeni più intensi al nord ovest e sulla Sardegna. Più asciutto al centro sud a parte qualche pioggia su Toscana e Lazio ma le temperature resteranno miti ovunque. Fanpage.it - Previsioni meteo del week end: ancora piogge e temporali intensi al nord ma temperature miti Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo nuvoloso esulnelend tra sabato 26 e domenica 27 ottobre con fenomeni piùalovest e sulla Sardegna. Più asciutto al centro sud a parte qualche pioggia su Toscana e Lazio ma leresterannoovunque.

