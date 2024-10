Omicidio di Emanuele Tufano a Napoli, i sospetti su due minorenni (Di venerdì 25 ottobre 2024) Gli inquirenti stanno concentrando le indagini su due minorenni, interrogati in Questura, che avrebbero ammesso di avere partecipato di uno scontro a fuoco tra due gruppi di giovanissimi. Fanpage.it - Omicidio di Emanuele Tufano a Napoli, i sospetti su due minorenni Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Gli inquirenti stanno concentrando le indagini su due, interrogati in Questura, che avrebbero ammesso di avere partecipato di uno scontro a fuoco tra due gruppi di giovanissimi.

