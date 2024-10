Olanda, l’annuncio di Schoof: «Controlli alle frontiere da fine novembre» (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’Olanda imita la Germania, e tramite il primo ministro Dick Schoof ha annunciato «Controlli alle frontiere da fine novembre». Il governo a trazione sovranista di Amsterdam ha inoltre dichiarato di aver trovato un accordo sulle misure in materia di migrazione e diritto di asilo, parte di un pacchetto volto a contrastare il fenomeno nel Paese. Tre le norme approvate, il limite di familiari che potranno raggiungere una persona a cui è stato concesso asilo, la riduzione della durata dei visti oltre a considerare “Paese sicuro” alcune zone della Siria, una delle nazioni che attrae più persone nei Paesi Bassi. Il leader del Pvv Geert Wilders (Imagoeconomica). Lettera43.it - Olanda, l’annuncio di Schoof: «Controlli alle frontiere da fine novembre» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’imita la Germania, e tramite il primo ministro Dickha annunciato «da». Il governo a trazione sovranista di Amsterdam ha inoltre dichiarato di aver trovato un accordo sulle misure in materia di migrazione e diritto di asilo, parte di un pacchetto volto a contrastare il fenomeno nel Paese. Tre le norme approvate, il limite di familiari che potranno raggiungere una persona a cui è stato concesso asilo, la riduzione della durata dei visti oltre a considerare “Paese sicuro” alcune zone della Siria, una delle nazioni che attrae più persone nei Paesi Bassi. Il leader del Pvv Geert Wilders (Imagoeconomica).

