Musk e Putin in contatto dal 2022, l’indiscrezione del WSJ preoccupa l’Occidente (Di venerdì 25 ottobre 2024) La preoccupazione maggiore riguarda la possibilità che i satelliti di Starlink, branca di Space X, possano essere utilizzati dalla Russia per sabotare o indebolire l'Occidente L'articolo Musk e Putin in contatto dal 2022, l’indiscrezione del WSJ preoccupa l’Occidente proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Musk e Putin in contatto dal 2022, l’indiscrezione del WSJ preoccupa l’Occidente Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Lazione maggiore riguarda la possibilità che i satelliti di Starlink, branca di Space X, possano essere utilizzati dalla Russia per sabotare o indebolire l'Occidente L'articoloindaldel WSJproviene da Il Difforme.

Musk e Putin - i contatti segreti - Il Wall Street Journal ha rivelato che il magnate di Tesla SpaceX e il presidente russo sarebbero stati in contatto dalla fine del 2022. Una situazione che mette in imbarazzo il Pentagono e solleva dubbi sull'uso dei satelliti Starlink in Ucraina (Wired.it)

Musk e Putin - Wall Street Journal : “Contatti segreti da 2 anni” - (Adnkronos) – Elon Musk al telefono con Vladimir Putin da 2 anni. Il magnate, boss di X, ha avuto colloqui mantenuti fino a ora segreti con il presidente della Russia durante tutto il periodo della guerra in Ucraina, dall'ottobre del 2022 "fino a ... (Webmagazine24.it)

Musk e Putin «in continuo contatto dal 2022» - la rivelazione del Wsj. Il caso di Starlink che non fu attivata su Taiwan - Aveva negato di simpatizzare per Mosca, affermando di aver parlato con Putin solamente una volta, per di più solo di argomenti legati allo spazio. Eppure, secondo un nuovo rapporto del... (Ilmessaggero.it)