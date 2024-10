MotoGP Thailandia, Marc Marquez: “Passo gara ok, qualifica fondamentale” (Di venerdì 25 ottobre 2024) “Per il momento il Passo è buono, ma per la gara molto dipenderà dalla qualifica di domani che sarà determinante. Nei primi due settori perdo un po’ di terreno e dobbiamo capire il motivo. Sembra che la hard vada abbastanza bene, ma devo ancora comprenderla al meglio. Con questa gomma ho meno feeling in staccata e rischio maggiormente di sbagliare”. Queste le parole, ai microfoni di Sky Sport, di Marc Marquez dopo il primo posto nelle pre-qualifiche del GP di Thailandia 2024, sul circuito di Buriram. MotoGP Thailandia, Marc Marquez: “Passo gara ok, qualifica fondamentale” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) “Per il momento ilè buono, ma per lamolto dipenderà dalladi domani che sarà determinante. Nei primi due settori perdo un po’ di terreno e dobbiamo capire il motivo. Sembra che la hard vada abbastanza bene, ma devo ancora comprenderla al meglio. Con questa gomma ho meno feeling in staccata e rischio maggiormente di sbagliare”. Queste le parole, ai microfoni di Sky Sport, didopo il primo posto nelle pre-qualifiche del GP di2024, sul circuito di Buriram.: “ok,” SportFace.

