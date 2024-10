Morbillo, prosegue il libero accesso al vaccino per i giovani adulti non protetti (Di venerdì 25 ottobre 2024) Fino al 31 dicembre per vaccinarsi contro il Morbillo si può accedere anche senza appuntamento in tutti gli ambulatori vaccinali dei servizi di Igiene e Sanità Pubblica. Va avanti la campagna di prevenzione dell’Ausl Romagna che invita alla vaccinazione gratuita i giovani adulti che non si sono Cesenatoday.it - Morbillo, prosegue il libero accesso al vaccino per i giovani adulti non protetti Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Fino al 31 dicembre per vaccinarsi contro ilsi può accedere anche senza appuntamento in tutti gli ambulatori vaccinali dei servizi di Igiene e Sanità Pubblica. Va avanti la campagna di prevenzione dell’Ausl Romagna che invita alla vaccinazione gratuita iche non si sono

"Il morbillo non ha età" - prosegue il libero accesso al vaccino per i giovani adulti non protetti - Fino al 31 dicembre per vaccinarsi contro il morbillo si potrà accedere anche senza appuntamento in tutti gli ambulatori vaccinali dei servizi di Igiene e Sanità Pubblica. Va avanti la campagna di prevenzione dell’Ausl Romagna che invita alla ... (Riminitoday.it)

