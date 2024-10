Mistermovie.it - Mister Movie | Timothée Chalamet si trasforma in Bob Dylan in un video da A Complete Unknown

Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Il nuovo biopic di Searchlight Pictures, A, offre un’immersione profonda nell’ascesa di Bobcome icona musicale degli anni ‘60. Il film, diretto da James Mangold, è atteso per il 25 dicembre 2024 e segue l’ascesa del giovanedalla scena folk di New York ai trionfi in vetta alle classifiche, culminando nella rivoluzionaria esibizione elettrica del 1965 al Newport Folk Festival. Un viaggio dietro le quinte conNelpromozionale rilasciato, i fan possono dare uno sguardo esclusivo ai retroscena del film. La clip mostranei panni di un giovanissimo, esibendosi dal vivo con voce e chitarra direttamente sul set.