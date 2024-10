Messa in sicurezza dei fossi: ecco gli interventi realizzati, le opere in corso e quelle che verranno realizzate (Di venerdì 25 ottobre 2024) FALCONARA - Si è svolta oggi la conferenza stampa organizzata per illustrare le opere realizzate e da realizzare per la Messa in sicurezza dei fossi nell’area di Castelferretti, nella zona industriale e attorno all’aeroporto: si tratta di opere di competenza della Regione Marche, che vengono Anconatoday.it - Messa in sicurezza dei fossi: ecco gli interventi realizzati, le opere in corso e quelle che verranno realizzate Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) FALCONARA - Si è svolta oggi la conferenza stampa organizzata per illustrare lee da realizzare per laindeinell’area di Castelferretti, nella zona industriale e attorno all’aeroporto: si tratta didi competenza della Regione Marche, che vengono

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rotatoria di Corcagnano - messa e poi tolta dal Piano Opere Pubbliche : divampa la polemica - La rotatoria lungo la Massese a Corcagnano - in via Gina Romani - un'opera attesa da anni dai cittadini della frazione di Parma, come primo tassello per la messa in sicurezza di una delle strade più pericolose della provincia, verrà tolta dal ... (Parmatoday.it)

Autunno - crepuscolo della Natura e promessa di rinascita : tre opere d’Arte per celebrarlo - «Sono felicissima di vivere in un mondo in cui esiste ottobre. Saltare direttamente da settembre a novembre sarebbe orribile, non credi? Guarda questi rami di acero, non fanno venire i brividi per quanto sono belli?». Il mondo si divide in due ... (Metropolitanmagazine.it)

La Promessa Anticipazioni 9 ottobre 2024 : Abel opererà Curro ma prima avrà bisogno dell'aiuto di Jana e del suo sangue! - Nella puntata de La Promessa in onda il 9 ottobre 2024 su Rete4 vedremo che Abel opererà Curro alla tenuta ma prima avrà bisogno di una trasfusione. L'unica persona compatibile con il ragazzo sarà Jana, che si offrirà immediatamente di aiutare. ... (Comingsoon.it)

Cantieri post-alluvione. Opere da 300mila euro. La Regione copre le spese di messa in sicurezza - Sono passati più di nove mesi dall’alluvione che lo scorso 2 novembre ha duramente colpito il territorio comunale, ma l’argomento è spesso tornato d’attualità nelle scorse settimane. E proprio pochi giorni fa, il Comune di Cerreto ha approvato la ... (Lanazione.it)