Meloni e Metsola, sintonia europea sul modello Italia per il controllo dell’immigrazione (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’Europa da riformare, i migranti da gestire, il modello Albania, la nomina di Fitto, poi le guerre, l’Ucraina, il Medio Oriente. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato ieri a Palazzo Chigi la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola con al centro del colloquio, i principali temi dell’agenda internazionale e i dossier europei di maggior rilievo. Particolare attenzione è stata, infine, riservata al rilancio della competitività del Continente anche in vista del Consiglio Europeo informale di Budapest del 7 e 8 novembre. Meloni e Metsola, fari puntati sull’immigrazione “Quella dell’immigrazione è una sfida europea che ha bisogno di soluzioni europee. Quando parliamo di immigrazione e di asilo, nessuno Stato, né l’Italia, né il mio, dovrebbe sentirsi da solo. Secoloditalia.it - Meloni e Metsola, sintonia europea sul modello Italia per il controllo dell’immigrazione Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’Europa da riformare, i migranti da gestire, ilAlbania, la nomina di Fitto, poi le guerre, l’Ucraina, il Medio Oriente. Il Presidente del Consiglio, Giorgia, ha incontrato ieri a Palazzo Chigi la Presidente del Parlamento Europeo, Robertacon al centro del colloquio, i principali temi dell’agenda internazionale e i dossier europei di maggior rilievo. Particolare attenzione è stata, infine, riservata al rilancio della competitività del Continente anche in vista del Consiglio Europeo informale di Budapest del 7 e 8 novembre., fari puntati sull’immigrazione “Quellaè una sfidache ha bisogno di soluzioni europee. Quando parliamo di immigrazione e di asilo, nessuno Stato, né l’, né il mio, dovrebbe sentirsi da solo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sui migranti non c’è una terza via fra il modello Meloni e quello Saviano-Cei - Al direttore - Le vicende di Fratelli d’Italia regalano ogni giorno imprevedibili colpi di scena, quasi fosse una serie tv. Uccelli di covo.Roberto Alatri Al direttore - Ho letto il bell’articolo di Giuliano Ferrara sull’Albania e cerco di ... (Ilfoglio.it)

Migranti - Meloni fa muro : "Difendiamo il modello Albania". Mattarella firma il decreto - "Non consentirò che una soluzione che rispetta il diritto italiano ed europeo venga smontata". Dopo due giorni di silenzio diplomatico per evitare ulteriori tensioni con il capo dello Stato, Giorgia Meloni sceglie la festa per gli 80 anni del ... (Quotidiano.net)

Migranti in Albania - Schlein : “Trattenimento bocciato? Vergogna - altro che modello è un accordo fuorilegge. Meloni si fermi” – Video - “Noi l’avevamo detto, non perché siamo veggenti ma perché leggiamo le leggi. Ora mi rivolto a Giorgia Meloni, fermatevi e tornate indietro. Come siete costretti a far tornare indietro 16 persone che avete ignobilmente portato in Albania”. Così la ... (Ilfattoquotidiano.it)

Migranti - Schlein a Meloni : “Altro che modello - Albania è accordo fuorilegge” - “Altro che modello. L’accordo che avete fatto con l’Albania è un accordo contro la legge. Un accordo fuori legge. Siete andati ieri al tavolo dei governi europei per presentare questo accordo che viola il diritto europeo”. Così la segretaria dem ... (Lapresse.it)