Matteo Berrettini eliminato a Vienna da un Khachanov troppo solido (Di venerdì 25 ottobre 2024) Matteo Berrettini chiude ai quarti di finale il proprio cammino all’ATP 500 di Vienna. Il romano esce per mano del russo Karen Khachanov, che per la prima volta, al quinto confronto diretto, riesce a batterlo con il punteggio di 6-1 6-4. Rimane dunque solo Lorenzo Musetti in gara in terra viennese (se la vedrà con il britannico Jack Draper) in fatto di italiani, mentre per quel che concerne Khachanov, prossimo suo avversario sarà il vincente di Mensik-de Minaur. Il primo set comincia nel segno della lotta più assoluta, con nessuno dei due che lascia alcunché di realmente intentato. Semmai, il problema è che questo vuol dire che nel gioco di Berrettini funziona poco e niente. Dopo un primo game in cui il romano si trova vicino, però, il secondo lo vede dover fronteggiare solo palle break, cinque, ai vantaggi, e la quinta è quella che consegna a Khachanov l’allungo immediato. Oasport.it - Matteo Berrettini eliminato a Vienna da un Khachanov troppo solido Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)chiude ai quarti di finale il proprio cammino all’ATP 500 di. Il romano esce per mano del russo Karen, che per la prima volta, al quinto confronto diretto, riesce a batterlo con il punteggio di 6-1 6-4. Rimane dunque solo Lorenzo Musetti in gara in terra viennese (se la vedrà con il britannico Jack Draper) in fatto di italiani, mentre per quel che concerne, prossimo suo avversario sarà il vincente di Mensik-de Minaur. Il primo set comincia nel segno della lotta più assoluta, con nessuno dei due che lascia alcunché di realmente intentato. Semmai, il problema è che questo vuol dire che nel gioco difunziona poco e niente. Dopo un primo game in cui il romano si trova vicino, però, il secondo lo vede dover fronteggiare solo palle break, cinque, ai vantaggi, e la quinta è quella che consegna al’allungo immediato.

