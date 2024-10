Tutto.tv - Maica rientra al GF spagnolo e racconta bugie a Shaila per tutelare Javier

Leggi tutta la notizia su Tutto.tv

(Di venerdì 25 ottobre 2024)Benedicto ha fatto rientro anticipatamente al Grande Fratello. Nel corso della puntata di ieri del Gran Hermano, infatti, la giovane è tornata nell’abitazione ed ha fatto la conoscenza diGatta e Lorenzo Spolverato, che invece dovranno trascorrere lì ancora qualche giorno. Ebbene, in tale occasione,ha mostrato molto chiaramente la sua posizione in merito a quanto accaduto tra, Lorenzo eMartinez.Benedicto mente aGatta suMartinez Durante la puntata andata in onda ieri del Gran Hermano,Benedicto ha appreso le ultime dinamiche che si sono verificate all’interno della casa. La giovane è stata messa al corrente anche del fatto chee Lorenzo pare siano andati a letto insieme. Questa notizia, ovviamente, ha lasciato spiazzata la ragazza, ma non è tutto.