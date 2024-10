Velvetmag.it - MacBook Pro con chip M4: nuova era per l’innovazione nei computer

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Il nuovoPro M4 segna un balzo in avanti nella potenza di elaborazione, promettendo prestazioni straordinarie grazie all’innovativoM4. Con un lancio previsto per fine ottobre 2024, Apple ha già sollevato l’attesa tra gli appassionati di tecnologia. L’arrivo del nuovoPro conM4, atteso entro la fine di ottobre 2024, rappresenta un momento cruciale per Apple, che continua a dominare il settore con i suoi dispositivi ad alte prestazioni. IlPro M4 non è solo un aggiornamento hardware, ma una vera e propria rivoluzione nel modo in cui Apple gestisce l’elaborazione dei dati e l’efficienza energetica. Foto X @RickycustomsIl nuovoM4 Apple ha introdotto ilM4 come evoluzione della già potente serie M, con prestazioni significativamente migliorate.