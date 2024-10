Lupi stanziati sul territorio: la Provincia presenta il vademecum per la convivenza (Di venerdì 25 ottobre 2024) LECCE – Mettendo in pratica alcune precauzioni e seguendo determinati comportamenti, il ritorno del lupo sul territorio salentino può essere salutato come l’occasione per costruire un rapporto di coesistenza scevro da pregiudizi ancestrali ed esasperazioni.Va in questa direzione il vademecum Lecceprima.it - Lupi stanziati sul territorio: la Provincia presenta il vademecum per la convivenza Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) LECCE – Mettendo in pratica alcune precauzioni e seguendo determinati comportamenti, il ritorno del lupo sulsalentino può essere salutato come l’occasione per costruire un rapporto di coesistenza scevro da pregiudizi ancestrali ed esasperazioni.Va in questa direzione il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L'esperto della Regione : "I lupi hanno saturato il territorio ma la situazione è sotto controllo" - Protagonista, in negativo, di tutte le favole. Temuto e odiato dall'uomo fin dalla notte dei tempi e, allo stesso tempo, affascinante nella sua eleganza tanto da spingere l'essere umano ad addomesticarlo per farlo diventare il suo migliore amico. ... (Riminitoday.it)

Il ritorno dei lupi sul territorio. Aumentano gli avvistamenti : “La coesistenza è possibile” - Montelupo Fiorentino, 1 ottobre 2024 – Si aggirano in zone ‘antropizzate’ da più di un anno ormai. Disinvolti e fieri, sono abituati a vedere le auto sfrecciare per strada e anche se non si spaventano alla presenza dell’uomo, non danno confidenza. ... (Lanazione.it)

Un territorio in ostaggio dei lupi - sempre più vicini alle case : attenzione agli animali domestici - Si svolgeranno la prossima settimana tre incontri pubblici di approfondimento per la cittadinanza in merito alla presenza del lupo sul territorio di Santarcangelo: saranno tre delle frazioni interessate dai recenti episodi a ospitare gli ... (Riminitoday.it)

Presenza di lupi sul territorio e aggressioni negli allevamenti - Arezzo, 29 agosto 2024 – Presenza di lupi sul territorio e aggressioni negli allevamenti Il Sindaco Chienni risollecita la Regione perché individuata una strategia atta a salvaguardare il lavoro degli allevatori A seguito dell’ennesimo attacco da ... (Lanazione.it)