Lucca e Davis in gol l’Udinese batte il Cagliari 2-0

(Di venerdì 25 ottobre 2024) UDINE (ITALPRESS) –lancianoche segna un gol per tempo e stende 2-0 ilnella prima gara della nona giornata di campionato. Pesa nell’economia del match l’espulsione di Makoumbou con i rossoblu costretti a giocare per più di un’ora con l’uomo in meno. Sognano invece i bianconeri che davanti al pubblico di casa agganciano momentaneamente la Juventus al terzo posto, a -3 dal Napoli capolista. Tre novità per Runjaic rispetto a San Siro: Payero e Kamara in mediana,davanti conal posto di Iker Bravo. Nicola lancia Gaetano alle spalle di Piccoli e lascia in panchina Viola e Luvumbo. Supremazia territoriale e forcing delsin dal fischio d’inizio, ma poche conclusioni pericolose in avvio.