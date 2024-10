LIVE MotoGP, GP Thailandia 2024 in DIRETTA: Bezzecchi svetta su Martin e Bagnaia, alle 10.00 le pre-qualifiche (Di venerdì 25 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.40 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 10.00 per le importantissime pre-qualifiche. Grazie e buon proseguimento di mattinata. 06.38 Pecco Bagnaia, invece, si è fermato a 2 decimi dalla vetta con un passo gara leggermente più elevato di Bezzecchi e Martin. C’è tempo per risalire ma l’inizio non è malealle sue spalle i fratelli Marquez che appaiono leggermente più staccati. 06.36 Jorge Martin chiude a soli 38 millesimi da Bezzecchi ma lo spagnolo ha decisamente pensato al suo passo gara. Per il momento un ritmo impressionante, il migliore visto in queste PL. 06.34 Si è chiuso un turno decisamente indicativo a Buriram. Il primo messaggio giunto è che Marco Bezzecchi c’è. Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Thailandia 2024 in DIRETTA: Bezzecchi svetta su Martin e Bagnaia, alle 10.00 le pre-qualifiche Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA06.40 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarviore 10.00 per le importantissime pre-. Grazie e buon proseguimento di mattinata. 06.38 Pecco, invece, si è fermato a 2 decimi dalla vetta con un passo gara leggermente più elevato di. C’è tempo per risalire ma l’inizio non è malesue spi fratelli Marquez che appaiono leggermente più staccati. 06.36 Jorgechiude a soli 38 millesimi dama lo spagnolo ha decisamente pensato al suo passo gara. Per il momento un ritmo impressionante, il migliore visto in queste PL. 06.34 Si è chiuso un turno decisamente indicativo a Buriram. Il primo messaggio giunto è che Marcoc’è.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

F1 - qualifiche GP Messico 2024 : programma - date e diretta tv - La F1 raggiunge l’iconico circuito di Hermanos Rodriguez, che ospita il Gran Premio del Messico. Il Circus torna in pista dopo appena una settimana dal Gran Premio degli Stati Uniti, per disputare il ventesimo appuntamento in calendario. Il weekend ... (Sportface.it)

F1 - qualifiche GP Messico 2024 : programma - date e diretta tv - La F1 raggiunge l’iconico circuito di Hermanos Rodriguez, che ospita il Gran Premio del Messico. Il Circus torna in pista dopo appena una settimana dal Gran Premio degli Stati Uniti, per disputare il ventesimo appuntamento in calendario. Il weekend ... (Sportface.it)

LIVE F1 - GP USA 2024 in DIRETTA : iniziano le qualifiche! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.01 Gli unici ancora fermi ai box sono Verstappen, Perez, Hamilton, Russell, Magnussen ed Hulkenberg. 0.01 Subito bagarre in uscita dalla pit lane tra Alonso e Lawson. Lo spagnolo prima si fa vedere negli ... (Oasport.it)

LIVE F1 - GP USA 2024 in DIRETTA : pochi minuti al via delle qualifiche - la Ferrari sogna in grande - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.49 La storia insegna che ad Austin le qualifiche hanno una grande incidenza sulla gara. In 5 occasioni (45.4%) il vincitore è partito dalla pole position, mentre 10 volte (90.9%) chi ha vinto è scattato ... (Oasport.it)