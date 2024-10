Ilrestodelcarlino.it - L’incontro di De Padova alla Filarmonica

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Incontro, mercoledì scorso, a tema "I diversi ruoli della donna, come gestirli e come liberare la mente dalle problematiche attraverso la scrittura". Presenti Sabrina De, consigliera comunale e presidentessa del Consiglio delle donne, la psicologia e psicoterapeuta Luciana Del Grosso, la scrittrice Laura Marinsalta e l’esperta di scrittura creativa Eloisa Bartomioli. "In veste di consigliera comunale ho presentato due ordini del giorno di sensibilizzazione – ha affermato De–. Il primo riguarda la possibilità di un cambiamento culturale tramite le scuole, il secondo è la richiesta automatica da parte dei giudici del doppio braccialetto sia per il carnefice che per la vittima dopo la denuncia di aggressione. Per quanto riguarda la promozione e sensibilizzazione territoriale, si è ricominciato proprio con questo incontro".