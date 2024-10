Sport.quotidiano.net - Inter, novità a sinistra: Carlos Augusto è ko, ma sta tornando Buchanan

(Di venerdì 25 ottobre 2024) nLe immagini da Berna non suggerivano nulla di buono.che si ferma a bordo campo, si stringe il flessore della gambae si copre il volto producendo una smorfia di dolore. Oggi gli esami e l'esito: risentimento muscolare, la situazione sarà rivalutata la prossima settimana. Lo stop non sembra così grave, ma il giocatore salterà sicuramente il derby d'Italia con la Juventus, l'Empoli nell'infrasettimanale e la gara successiva col Venezia. Da capire se potrà esserci contro Arsenal o Napoli, in alternativa si preparerà a tornare dopo la sosta di novembre dedicata alle nazionali. In compenso, sulla stessa corsia, Simone Inzaghi sta ricevendo buone notizie da Tajon. Negli ultimi giorni il canadese è stato frenato dalla febbre, ma l'infortunio più grave (quello della scorsa estate accusato col Canada) è definitivamente alle spalle.