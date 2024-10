Quotidiano.net - Inps, nel 2024 in pensione anticipata prima dei 62 anni

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Nei primi nove mesi delchi è andato inlo ha fattodei 62: è quanto emerge dal Monitoraggio sui flussi di pensionamento appena pubblicato dall'secondo il quale per i dipendenti privati l'uscita in anticipo dal lavoro è stata in media a 61,2(77.277 pensioni anticipate sulle 150.642 liquidate nel complesso). Per i dipendenti pubblici l'età media di uscita nelsi è ridotta a 62,1rispetto ai 62,3 del 2023, grazie alla riduzione dei pensionamenti con Quota 103 e alla maggiore incidenza delle uscite con 42e 10 mesi di contributi.