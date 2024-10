Il nome di Giulia pronunciato una sola volta, i “non so” sulle coltellate, il piano per ucciderla: le 6 ore di interrogatorio di Filippo Turetta (Di venerdì 25 ottobre 2024) Mentre Giulia Cecchettin si preparava con entusiasmo al grande giorno della laurea, Filippo Turetta, il suo ex ragazzo incapace di rassegnarsi dopo essere stato lasciato per due volte, stilava un elenco di cose da fare e oggetti necessari per un rapimento. Mentre Giulia Cecchettin pensava con trepidazione a quale vestito elegante indossare e alla corona di alloro che avrebbe messo in testa di lì a pochi giorni, Filippo Turetta andava a comprare sacchi di nylon, un paio di coltelli, ordinava in rete un rotolo di nastro adesivo per tapparle la bocca e legarle le mani. Ilfattoquotidiano.it - Il nome di Giulia pronunciato una sola volta, i “non so” sulle coltellate, il piano per ucciderla: le 6 ore di interrogatorio di Filippo Turetta Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) MentreCecchettin si preparava con entusiasmo al grande giorno della laurea,, il suo ex ragazzo incapace di rassegnarsi dopo essere stato lasciato per due volte, stilava un elenco di cose da fare e oggetti necessari per un rapimento. MentreCecchettin pensava con trepidazione a quale vestito elegante indossare e alla corona di alloro che avrebbe messo in testa di lì a pochi giorni,andava a comprare sacchi di nylon, un paio di coltelli, ordinava in rete un rotolo di nastro adesivo per tapparle la bocca e legarle le mani.

