Il maltempo resiste: pioggia e nuvole per tutto il weekend (Di venerdì 25 ottobre 2024) L'approfondimento di una depressione dalla Gran Bretagna verso la penisola Iberica inizia a richiamare anche sulla nostra regione correnti umide da sud/ovest che preannunciano l'arrivo di una perturbazione atlantica nella giornata di domani, responsabile di un nuovo peggioramento su tutto il nord Italia che proseguirà nella giornata di domenica. Le temperature subiranno piccole oscillazioni nei prossimi giorni e saranno prevalentemente condizionate dal livello di copertura nuvolosa. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Venerdì 25 ottobre 2024Tempo Previsto: al mattino molte nubi su tutta la regione con piogge sparse, più diffuse e significative sulla pianura orientale e meridionale.

