I dati dei politici italiani sul dark web? Cosa dice l’indagine Proton-Constella

(Di venerdì 25 ottobre 2024) La posta elettronica di quasi il 15% deiè sul, dove isensibili vengono comprati e venduti illegalmente.e Costella Intelligence hanno lanciato un’indagine sulle pratiche in materia di cybersicurezza degli eletti in tutto il mondo. Il rapporto ha rilevato che circa il 44% degli europarlamentari, il 18% dei deputati e senatori francesi, il 68% dei parlamentari del Regno Unito e il 20% dei membri dello staff politico degli Stati Uniti hanno esposto i loro indirizzi e-mail e altrisensibili sul. Tutti numeri che superano quelli di Italia e Spagna (circa il 6%). Gli indirizzi e-mail dei(609) e spagnoli (615) sono disponibili online. Per questo, il fatto che vengano venduti sulnon è una falla nella sicurezza, né suggerisce che i parlamenti italiano o spagnolo siano stati violati.