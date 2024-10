Terzotemponapoli.com - Francesco De Luca: La Priorità del Napoli è il Centro Sportivo

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Durante la trasmissione sportiva “Bordocampo” di Radio Capri, è intervenutoDe, giornalista de “Il Mattino”, riguardo alla questione dello stadio. Ha dichiarato: “Riguardo allo stadio, mettiamo da parte il populismo, se posso. La questione è piuttosto semplice: attualmente, lo stadio non è un bene in vendita. Non è una mia affermazione, ma quanto dichiarato dall’assessore al bilancio, Baretta, in un’intervista rilasciata a “Il Mattino” un paio di settimane fa. Secondo me, Manfredi non ha aperto alla possibilità di vendere lo stadio; ha intrapreso un discorso di altro tipo.”Desui Progetti e Lavori Necessari La, secondo De, è quella di effettuare lavori allo stadio e presentare un progetto che sia sia tecnico che finanziario.