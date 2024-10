Fondi sanità, Taglieri e Alessandrini (M5s): "Svelato il bluff Meloni e intanto Marsilio crea disavanzo e porta i tagli" (Di venerdì 25 ottobre 2024) “In Abruzzo piove sul bagnato: la Fondazione Gimbe, dopo aver evidenziato i record negativi della sanità regionale, ha rivelato come le parole di Giorgia Meloni sui finanziamenti alla sanità in legge di Bilancio siano delle enormi bufale. Per il 2025 l’incremento reale del Fondo sanitario Ilpescara.it - Fondi sanità, Taglieri e Alessandrini (M5s): "Svelato il bluff Meloni e intanto Marsilio crea disavanzo e porta i tagli" Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) “In Abruzzo piove sul bagnato: la Fondazione Gimbe, dopo aver evidenziato i record negativi dellaregionale, ha rivelato come le parole di Giorgiasui finanziamenti allain legge di Bilancio siano delle enormi bufale. Per il 2025 l’incremento reale del Fondo sanitario

**Manovra : Schlein a Meloni - 'non sappiamo fare conti? Lei dà numeri su sanità e mente'** - Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Meloni ha detto che noi non sappiamo fare i conti, sono giorni che sulla sanità dà i numeri e mente sapendo di mentire". Così Elly Schlein alla manifestazione del centrosinistra a Genova. (Liberoquotidiano.it)

Sanità abruzzese in crisi : il governo Meloni sotto accusa per i fondi insufficienti - Facebook WhatsApp Twitter Recenti dichiarazioni della Fondazione GIMBE pongono in luce una situazione difficile per la sanità in Abruzzo. In un contesto in cui la premier Giorgia Meloni aveva promesso un incremento significativo dei ... (Gaeta.it)

Il trucco dei numeri : Gimbe svela l’illusione dei fondi sanitari del governo Meloni - La manovra finanziaria 2025 presentata dal governo Meloni ha ricevuto una dura analisi da parte della Fondazione Gimbe, che ha denunciato l’insufficienza delle risorse destinate alla sanità, evidenziando un “trucco dei numeri” che sembra illudere ... (Lanotiziagiornale.it)

Quali promesse ha tradito il governo Meloni sulla Sanità nella Manovra 2025 - La manovra per il 2025 avrebbe dovuto contenere molti più fondi per la sanità pubblica e lanciare diverse misure che il governo Meloni aveva promesso. Ma, per la maggior parte, questo non è avvenuto. Lo ha scritto la fondazione Gimbe in un'analisi ... (Fanpage.it)