Finisce con la macchina fuori strada ma poi si allontana, lasciando documenti e telefono cellulare (Di venerdì 25 ottobre 2024) Singolare intervento per i vigili del fuoco di Terni che oggi, dopo le 13, sono stati chiamati per un soccorso ad un’auto, una Opel, coinvolta in un incidente autonomo lungo la Flaminia ternana.L’auto è finita in un canale di scolo, rimanendo incastrata tra un muretto e il guard rail. Gli Ternitoday.it - Finisce con la macchina fuori strada ma poi si allontana, lasciando documenti e telefono cellulare Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Singolare intervento per i vigili del fuoco di Terni che oggi, dopo le 13, sono stati chiamati per un soccorso ad un’auto, una Opel, coinvolta in un incidente autonomo lungo la Flaminia ternana.L’auto è finita in un canale di scolo, rimanendo incastrata tra un muretto e il guard rail. Gli

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La betoniera finisce in un campo e la macchina va fuori strada - Ieri mattina, alle 9, una betoniera è uscita di strada in via Pediano, all’altezza del cimitero. L’incidente (nella foto a sinistra) è accaduto quando il mezzo, che procedeva in direzione di Firenze, per riuscire a passare sulla carreggiata ... (Ilrestodelcarlino.it)

Schianto a Villanova di Reggiolo : tre persone ferite. Anziano sbanda in macchina e finisce fuori strada - Diversi incidenti sulle strade della Bassa. Sabato sera tre persone ferite in un violento schianto fra auto, avvenuto a Villanova di Reggiolo, sulla strada per Rolo. Forse per la sbandata di un veicolo, si è verificato il violento scontro, non ... (Ilrestodelcarlino.it)

Dà fuoco alla moglie in macchina - lei scappa ma lui la finisce a mani nude - Giuseppe Lacarpia, un uomo di 65 anni di Gravina, è stato arrestato con l’accusa di omicidio della moglie, Maria Arcangela Turturo, in un tragico evento che ha sconvolto la comunità locale. L’orribile delitto è avvenuto ieri e, secondo le prime ... (Thesocialpost.it)

Finisce fuori strada e resta intrappolato nella macchina - Perde il controllo dell'auto, finisce fuori strade e resta intrappolato nella macchina. Brutta esperienza per un giovane che, alle prime ore di sabato 5 ottobre, è rimasto coinvolto nell'incidente stradale, avvenuto in via Resia, a ... (Trentotoday.it)