Fiato ai Libri | a Gorlago in scena La Metamorfosi di Kafka

(Di venerdì 25 ottobre 2024). Un abisso dove immergersi per sondare le profondità del pregiudizio e dell’accettazione dell’altro, per esplorare le dinamiche della famiglia, del lavoro, degli affetti e della società: è questo il cuore dell’opera di Franz, La, che prenderà vita sul palco del Cineteatro Carisma di, sabato 26 ottobre alle 21. Il festivalaipropone uno spettacolo di teatro lettura, nel quale il direttore artistico Giorgio Personelli darà voce al protagonista Gregor Samsa, un commesso viaggiatore che, al risveglio, scopre di essersi trasformato in un gigantesco insetto. La narrazione sarà accompagnata dalle note dell’orchestra inclusiva La Nota in Più, composta da musicisti professionisti e da musicisti con disabilità cognitive e motorie che frequentano il centro di musicoterapia dell’associazione Spazio Autismo di Bergamo.