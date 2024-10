Femminicidio Giulia Cecchettin, le parole di Filippo Turetta in aula: “Ho pensato di rapirla e farle del male” – Video (Di venerdì 25 ottobre 2024) “Ho pensato di rapirla e poi di farle inevitabilmente del male“. Lo ha detto Filippo Turetta rispondendo alle prime domande del pm Andrea Petroni, in avvio della seconda udienza per l’omicidio di Giulia Cecchettin, uccisa l’11 novembre del 2023. Turetta rischia l’ergastolo. L'articolo Femminicidio Giulia Cecchettin, le parole di Filippo Turetta in aula: “Ho pensato di rapirla e farle del male” – Video proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Femminicidio Giulia Cecchettin, le parole di Filippo Turetta in aula: “Ho pensato di rapirla e farle del male” – Video Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) “Hodie poi diinevitabilmente del“. Lo ha dettorispondendo alle prime domande del pm Andrea Petroni, in avvio della seconda udienza per l’omicidio di, uccisa l’11 novembre del 2023.rischia l’ergastolo. L'articolo, lediin: “Hodidel” –proviene da Il Fatto Quotidiano.

