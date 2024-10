Oasport.it - F1, Lewis Hamilton sulle decisioni della FIA: “Verstappen se la cava sempre perché c’è una zona grigia: incongruenze sulle penalità”

(Di venerdì 25 ottobre 2024)cerca il riscatto nel Gran Premio del Messico. Il weekend ad Austin è stato da incubo per il sette volte campione del mondo con il diciannovesimo posto nelle qualifiche e l’errore dopo tre giri in gara che l’ha portato al ritiro. La Mercedes ha dato segnali contrastanti tra passo gara e giro secco, ma appare vicino alle altre tre grandi scuderie. Nel media day il britannico ha parlatodisparità di trattamento da parte dei giudici in gara su alcune situazioni analoghe: “È interessante che la gente ne parli oraè successa la stessa cosa a me nel 2021. Se prendiamo in considerazione il Brasile, ad esempio, in frenata ero davanti ma poi l’altro pilota lascia semplicemente i freni e non fa la curva e devi andare largo. Non c’è scelta, ma poi magari i giudici ti penalizzanosei andato largo.