Donna uccisa a colpi d'arma da fuoco nel Parmense, si cerca il marito

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Una tragedia che ha sconvolto la comunità locale quella accaduta in Strada Santa Lucia, una via tranquilla di Medesano, nel: il cadavere di unadi 62 anni,ta da arma da, è stato rinvenuto dalle autorità. La vittima, secondo le prime informazioni, era un’infermiera, mentre il, attualmente irreperibile, lavorava come corriere. Sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini e le ricerche del, principale sospettato. Questo episodio riporta alla memoria un altro tragico caso avvenuto a maggio, sempre nel, che hato la popolazione locale per la sua drammaticità. Allora fu Silvana Bagatti, 76 anni, a perdere la vita per mano del, Giorgio Miodini, suo coetaneo.