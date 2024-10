Cremonese, arriva la Salernitana: Corini vuol partire bene anche allo Zini (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo avere esordito sulla panchina della Cremonese con una vittoria tanto importante quanto di buon auspicio in casa della Juve Stabia, Eugenio Corini è deciso a presentarsi nel migliore dei modi anche al pubblico dello “Zini”. Sabato 26 ottobre, fischio d’inizio alle ore 15, i grigiorossi saranno chiamati a dare il massimo con la Salernitana per trovare quella continuità che finora è mancata ed ha fatto scivolare Bianchetti e compagni all’indietro rispetto alle desiderate posizioni di vertice della serie B. Una marcia che dev’essere ripresa e portata a buon fine sotto la nuova guida dell’allenatore bagnolese, che ora deve ottenere conferme e risultato vincente contro un avversario davvero ostico come i granata che sono stati affidati a stagione appena iniziata a Martusciello. Sport.quotidiano.net - Cremonese, arriva la Salernitana: Corini vuol partire bene anche allo Zini Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo avere esordito sulla panchina dellacon una vittoria tanto importante quanto di buon auspicio in casa della Juve Stabia, Eugenioè deciso a presentarsi nel migliore dei modial pubblico dello “”. Sabato 26 ottobre, fischio d’inizio alle ore 15, i grigiorossi saranno chiamati a dare il massimo con laper trovare quella continuità che finora è mancata ed ha fatto scivolare Bitti e compagni all’indietro rispetto alle desiderate posizioni di vertice della serie B. Una marcia che dev’essere ripresa e portata a buon fine sotto la nuova guida dell’allenatore bagnolese, che ora deve ottenere conferme e risultato vincente contro un avversario davvero ostico come i granata che sono stati affidati a stagione appena iniziata a Martusciello.

