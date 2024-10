Continua negoziato Ue-Cina per evitare dazi su auto elettriche

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Bruxelles, 25 ott. (askanews) –no i negoziati tra l’Ue e la(e anche le trattative tecniche individuali tra l’Ue e i costruttori d’cinesi), per cercare un’alternativa concordata che eviti l’adozione di tariffe aggiuntive definitive sull’importazione nell’Unione di veicoli elettrici a batteria cinesi, altrimenti prevista per il 30 ottobre. Stamattina si è svolta una videoconferenza sul tema tra il vicepresidente della Commissione europea responsabile per il Commercio, Valdis Dombrovskis, e la sua controparte cinese, Weng Wentao. “Non posso fornire maggiori dettagli sui negoziati in corso perché sono in corso”, ha detto oggi il portavoce responsabile per il Commercio della Commissione europea, Olof Gill, rispondendo ai giornalisti durante il briefing quotidiano per la stampa dell’Esecutivo Ue.