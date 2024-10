Conte toglie i soldi a Grillo. "Sabotaggio contro di noi" (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il leader 5s parla di "rottura irreversibile" e non rinnoverà il contratto da 300mila euro. Casaleggio amaro: "Resterà un solo elettore" Ilgiornale.it - Conte toglie i soldi a Grillo. "Sabotaggio contro di noi" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il leader 5s parla di "rottura irreversibile" e non rinnoverà il contratto da 300mila euro. Casaleggio amaro: "Resterà un solo elettore"

