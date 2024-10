Quotidiano.net - Con SloWays il Cammino di Oropa è un’esperienza davvero unica

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Sulle Alpi Biellesi si snoda uno degli itinerari più affascinanti e meno conosciuti d’Italia: ildi. Questo percorso, che si estende per circa 64 chilometri nel cuore del Piemonte, è una delle proposte più amate del tour operator, specializzato in viaggi a piedi autoguidati lungo i grandi cammini italiani ed europei. Il viaggio, che richiede quattro giorni di, inizia nella pianura agricola biellese e si conclude al Santuario di, uno dei più importanti luoghi di culto mariano al mondo. Situato a un'ora di macchina da Milano, il territorio Biellese rappresenta un'oasi di pace immersa in una natura incontaminata, con panorami che spaziano dai boschi secolari agli altopiani verdi, dai borghi fortificati ai santuari incastonati tra le montagne. Il percorso è suddiviso in quattro tappe, ciascuna delle quali offre un'esperienza