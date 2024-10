Cinque euro per visitare Notre-Dame de Paris? La nuova proposta della Ministra della Cultura francese accende la polemica (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un ticket d’ingresso di 5 euro per poter visitare la storica basilica parigina di Notre-Dame. È ancora un’ipotesi ed è stata proposta dalla Ministra della Cultura francese, Rachida Dati. La storica chiesa sulla Senna, uno dei simboli di Parigi, sarà riaperta a dicembre dopo l’incendio che ne devastò la struttura. “La gratuità della cattedrale fa parte della sua bellezza”, dicono le voci contrarie: “Resto al principio della legge del 1905, che vuole che non si faccia pagare l’ingresso in un edificio religioso, che si sia credenti o meno, parigini o turisti” ha commentato il vicesindaco di Parigi, l’ecologista Frédéric Hocquard. Rispettando le promesse delle autorità, Notre-Dame riaprirà al pubblico l’8 dicembre. Ilfattoquotidiano.it - Cinque euro per visitare Notre-Dame de Paris? La nuova proposta della Ministra della Cultura francese accende la polemica Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un ticket d’ingresso di 5per poterla storica basilica parigina di. È ancora un’ipotesi ed è statadalla, Rachida Dati. La storica chiesa sulla Senna, uno dei simboli di Parigi, sarà riaperta a dicembre dopo l’incendio che ne devastò la struttura. “La gratuitàcattedrale fa partesua bellezza”, dicono le voci contrarie: “Resto al principiolegge del 1905, che vuole che non si faccia pagare l’ingresso in un edificio religioso, che si sia credenti o meno, parigini o turisti” ha commentato il vicesindaco di Parigi, l’ecologista Frédéric Hocquard. Rispettando le promesse delle autorità,riaprirà al pubblico l’8 dicembre.

