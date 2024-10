Cecchettin i complottisti insistono | Filippo Turetta non esiste

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di venerdì 25 ottobre 2024) A seguito dell’omicidio di Giulia, l’area complottista italiana aveva generato la solita ondata di bufale per sostenere assurdità sulla tragedia. Sono persone che nel corso degli anni hanno sfruttato la credulità degli utenti ottenendo un ampio seguito, in certi casi pagando caro come nel caso Valeria Solesin. La più gettonata sul casoè la negazione dell’nza di, l’omicida reo confesso. Per farlo, ihanno persino sfruttato immagini false generate con l’intelligenza artificiale, o utilizzando tool online che potevano soddisfare le loro convinzioni. Smentiti dal fact-checking, tornarono alla carica a seguito dell’assenza dello stessodurante il processo, nonostante la video confessione dal carcere tramessa trasmessa dal programma televisivo Quarto Grado.