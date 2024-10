Capaccio Paestum tempio del Campionato Mondiale Pizza DOC 2024 (Di venerdì 25 ottobre 2024) E’ partito il conto alla rovescia per il Campionato Mondiale Pizza DOC 2024. La 10^ edizione del rinomato e adrenalinico Campionato Mondiale Pizza DOC (celebre anche come Pizza DOC World Championship) si terrà nei giorni 12-13-14 Novembre 2024 presso la location NEXT – Nuova Esposizione Ex Tabacchificio – Capaccio Paestum (SA). Cresce l’attesa per la kermesse che, anno dopo anno, si conferma sempre più popolare, autentico punto di riferimento per appassionati ed esperti del settore, con tanti concorrenti provenienti da ogni angolo del globo. In altri termini: il mondo della Pizza a 360 gradi, senza alcun limite, senza filtri! Sognare si può a Capaccio Paestum. Danielebartocciblog.it - Capaccio Paestum tempio del Campionato Mondiale Pizza DOC 2024 Leggi tutta la notizia su Danielebartocciblog.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) E’ partito il conto alla rovescia per ilDOC. La 10^ edizione del rinomato e adrenalinicoDOC (celebre anche comeDOC World Championship) si terrà nei giorni 12-13-14 Novembrepresso la location NEXT – Nuova Esposizione Ex Tabacchificio –(SA). Cresce l’attesa per la kermesse che, anno dopo anno, si conferma sempre più popolare, autentico punto di riferimento per appassionati ed esperti del settore, con tanti concorrenti provenienti da ogni angolo del globo. In altri termini: il mondo dellaa 360 gradi, senza alcun limite, senza filtri! Sognare si può a

